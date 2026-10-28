عراقجي: مستمرين بالتواصل مع الوسطاء لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي كتب في منشور له على احد وساىل التواصل الاجتماعي: في حين أن قواتنا المسلحة الباسلة على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن تواصل إيران منح الدبلوماسية فرصة للنجاح.



واضاف: نواصل إجراء اتصالات وثيقة ومستمرة مع وسطاء لبحث أفكار من شأنها ضمان تنفيذ خطتنا ذات الأيام الـ7 في غضون أقل من أسبوع.