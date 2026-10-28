عراقجي: مستمرين بالتواصل مع الوسطاء لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي كتب في منشور له على احد وساىل التواصل الاجتماعي: في حين أن قواتنا المسلحة الباسلة على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن تواصل إيران منح الدبلوماسية فرصة للنجاح.
واضاف: نواصل إجراء اتصالات وثيقة ومستمرة مع وسطاء لبحث أفكار من شأنها ضمان تنفيذ خطتنا ذات الأيام الـ7 في غضون أقل من أسبوع.
اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي مواصلة إيران منح الدبلوماسية فرصة للنجاح من خلال الاستمرار في التواصل مع الوسطاء.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي كتب في منشور له على احد وساىل التواصل الاجتماعي: في حين أن قواتنا المسلحة الباسلة على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن تواصل إيران منح الدبلوماسية فرصة للنجاح.
رمز الخبر 1975081
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