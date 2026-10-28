عارف: الحصار البحري يتيح فرصة لتطوير المعابر الحدودية وممرات النقل في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه أضاف عارف، خلال اجتماع المقر الوطني للترانزيت، أن تطوير النقل واستكمال ممرات الشمال–الجنوب والشرق–الغرب من أولويات الحكومة الرابعة عشرة، مؤكداً أن إيران تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل، وتربط الدول الحبيسة في منطقة أوراسيا وشرق البلاد بالمياه الدولية.

وأشار إلى أن ايران تعمل على زيادة قدرات الموانئ الشمالية والمعابر البرية الشرقية والغربية، لافتاً إلى ارتفاع الواردات والصادرات عبر المسارات البحرية الشمالية والبرية والسكك الحديدية خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الحصار البحري.

وفي الاجتماع، أُقرت إجراءات لتعزيز إدارة حركة الشاحنات عبر الحدود باستخدام البيانات والرصد الإلكتروني، وإطلاق نظام ذكي لتنظيم مواعيد عبور الشاحنات وتقليل فترات الانتظار والازدحام. كما تقرر إنشاء مسار جمركي أخضر لتسريع استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمعبر نوردوز الحدودي، بوصفه بوابة للترانزيت إلى منطقة أوراسيا.