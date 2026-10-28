استقبال 300 من شيوخ وزعماء العشائر العراقية في مشهد المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية الايراني، إلى جانب جمع من مسؤولي المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، في مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد المقدسة، شيوخ وزعماء العشائر العراقية.

وقد سافر هؤلاء الضيوف إلى مشهد المقدسة للمشاركة في مراسم تقدير الدور الوفيّ للعشائر العراقية في التشييع التاريخي لجثمان الإمام الشهيد الطاهر وقائد الثورة الإسلامية.

وتأتي هذه الاستضافة تحت عنوان «الضيافة الرضوية»، وبالتأكيد على الروابط الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي، لتكون رمزًا للتقدير لوفاء العشائر العراقية وتجسيدًا للأخوة والروابط العميقة بين الشعبين.

وقد بدأت مراسم استقبالهم بقراءة جماعية للصلوات الخاصة للإمام الرضا عليه السلام؛ همسة روحانية جسّدت مظهرًا من مظاهر الولاء والإخلاص القلبي للضيوف تجاه ساحة الإمام الرؤوف عليه الصلاة والسلام.