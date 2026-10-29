السفير السعودي يتفقد الطاقات التعدينية في خراسان الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن داود رئيسي قال خلال تفقد عبدالله بن سعود العنزي، سفير السعودية في إيران، لجناح خراسان الجنوبية في المعرض الدولي العشرين للتعدين والصناعات التعدينية والآلات والتجهيزات المرتبطة (إيران كان ماين 1405): إن خراسان الجنوبية تُعد، بسبب تنوع خاماتها المعدنية، من المناطق المؤهلة في البلاد في مجال التعدين والصناعات التعدينية.

وأشار إلى خامات الذهب في المحافظة، وأضاف: توجد حاليًا طاقة استخلاص سنوية تبلغ نحو طن واحد من سبائك الذهب في خراسان الجنوبية، وقد حُدد أكثر من 100 مليون طن من خام الذهب في هذه المحافظة.

وشدد رئيس بيت التعدين في خراسان الجنوبية على فرص الاستثمار في قطاع التعدين قائلًا: إن هذه المحافظة، إضافة إلى الذهب، تمتلك في مجال الفحم وسائر العناصر المعدنية والمواد المعدنية الثمينة طاقات جديرة بالاهتمام يمكن أن تمهّد لتطوير الأنشطة التعدينية وجذب الاستثمار.

وأشار رئيسي إلى مكانة خراسان الجنوبية في مجال الفحم قائلًا: تُعد هذه المحافظة من المناطق المهمة الغنية بالفحم في البلاد، ولديها طاقات جديرة بالاهتمام لتطوير الأنشطة التعدينية والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا القطاع.

وتابع، داعيًا سفير السعودية إلى التعرف أكثر على الطاقات التعدينية والطبيعية في خراسان الجنوبية، ومشددًا على أهمية التعريف بقدرات المحافظة وإيجاد أرضية للتفاعل والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار رئيس بيت التعدين في خراسان الجنوبية إلى الطاقات الطبيعية والاقتصادية للمحافظة، واصفًا هذه المنطقة بـ"الصحراء الخصبة" وقال: إن خراسان الجنوبية، بامتلاكها خامات معدنية متنوعة، لديها فرص مناسبة لتطوير الأنشطة التعدينية وتوسيع التعاون مع المستثمرين.

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