بالفيديو، اصطياد طائرة تجسس وخداع أمريكية سالمة غرب مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في بيان عن اصطياد طائرة تجسس وخداع أمريكية غرب مضيق هرمز من قبل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.

وجاء في هذا البيان:

تمكن مقاتلو وحدة الحرب الإلكترونية في القوة البحرية للحرس، بعون الله تعالى، خلال عملية هجومية إلكترونية من اكتشاف طائرة تجسس وخداع تابعة لجيش أمريكا الإرهابي من طراز (MQM-170) غرب مضيق هرمز، وتحديد هويتها، والسيطرة على منظومات توجيهها وتحكمها، وإنزالها على الأرض سالمة.

وكانت مهمة هذه الطائرة المسيّرة تحديد منظومات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشريط الساحلي للخليج الفارسي ومضيق هرمز، وقد اتضح من المعلومات المستعادة من هذه الطائرة على يد خبراء القوة البحرية للحرس أن نقطة انطلاق هذه الطائرة كانت من سواحل إحدى دول حاشية جنوب الخليج الفارسي.

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