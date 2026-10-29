إيران لا يمكن تقييدها؛ من الضغط الأمريكي إلى الحضور في معرض الصحة العراقي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن المعرض الدولي السادس للصحة العراقي بدأ أعماله يوم الأربعاء 29 من اكتوبر في مركز المعارض في مدينة بغداد.

حضور مسؤولي إيران والعراق في افتتاح المعرض

كما عُقد اليوم الأول للمعرض الدولي للصحة العراقي في بغداد بحضور وزير الصحة العراقي ومعاون شؤون الدواء في هذا البلد وجمع من مديري ونشطاء صناعة الصحة، إلى جانب عدد من الشركات الإيرانية المشاركة في هذا الحدث.

وكان من بين زوار معرض العراق هيلث في أول يوم من انعقاده محمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، الذي تفقد أقسامًا مختلفة من المعرض، ولا سيما الأجنحة الخاصة بالشركات الإيرانية، واطلع عن قرب على قدرات وطاقات الشركات المشاركة.

وقال في هامش هذه الزيارة: إن سفارة إيران جاهزة لتوسيع العلاقات في مجال الصحة بين إيران والعراق.

حضور نشطاء صناعة الأدوية الإيرانية في العراق هيلث

كان حضور مديري صناعة الأدوية والمكملات والتجهيزات من إيران جزءًا آخر من الأقسام الخاصة بيوم افتتاح معرض العراق هيلث.

وأضافت وجوه مثل فرامرز اختراعي، رئيس نقابة منتجي المواد الأولية الدوائية؛ وعباس كبريائي زاده، عضو نقابة أصحاب صناعات الأدوية البشرية في إيران؛ وسيد محمد ناصري، أمين نقابة منتجي المكملات الغذائية و...، إلى أهمية هذا التجمع.

كما وفّر استقبال الشركات العراقية لنشطاء إيران الحاضرين أرضية مناسبة للحوارات التجارية وتطوير الاتصالات ودراسة فرص التعاون المشترك في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية وخدمات الصحة.

وفي الواقع، فإن معرض العراق هيلث 2026 فرصة لتحويل الطاقات المشتركة بين إيران والعراق إلى تعاون إقليمي مستدام.

في ظروف تمارس فيها أمريكا ضغوطًا لتقييد العلاقات الاقتصادية والإقليمية لإيران، فإن صناعة الصحة في البلاد، بحضورها القوي في العراق هيلث 2026، تحمل رسالة واضحة: إيران حاضرة في المنطقة وتواصل مسار التعاون.

وجناح إيران البالغ 160 مترًا مربعًا بمشاركة 40 شركة إيرانية في قالب 14 جناحًا هو ثاني أكبر جناح أجنبي في هذا الحدث بعد تركيا؛ حضور رافقه استقبال رسمي من الشركات العراقية وتفقد السفير الإيراني وأعضاء السفارة ومشاركة كبار مديري صناعة الأدوية والاتحادات الصحية.

وأشار ميثم كريمي، مدير تنظيم جناح إيران، إلى طاقة التعاون المشترك قائلًا: إن الهدف يتجاوز الحضور المعرضي؛ يجب تحويل هذه الفرصة إلى تطوير الصادرات والمباحثات التجارية والتعاون المستدام.

وأضاف: في هذا الاتجاه، نُشرت ووُزعت على نطاق واسع أيضًا نشرة خاصة بفرص التعاون بين إيران والعراق في مجال الصحة، بهدف التعريف بالطاقات ومجالات المشاركة المشتركة.

وقال كريمي: إن التعاون الإقليمي يمكن أن يفتح مسارات جديدة أمام صناعة الصحة الإيرانية.

/انتهى/