بالفيديو، انفجار 3 ناقلات نفط أثناء عبورها بشكل غير قانوني من مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في بيان: إن ثلاث ناقلات نفط مخالفة انفجرت أثناء عبورها من المسار غير المسموح به جنوب مضيق هرمز وتُركت على السواحل الجنوبية للمضيق.

وجاء في هذا البيان:

خلال الليل والنهار الماضيين، انفجرت ثلاث ناقلات نفط مخالفة أثناء عبورها من المسار الجنوبي غير المسموح به لمضيق هرمز بعد اصطدامها بألغام، وتعرضت لحريق، وتُركت على السواحل الجنوبية لمضيق هرمز.

وقد أطفأت هذه الناقلات جميع منظوماتها الرادارية والملاحية، وحاولت دون اكتراث بإنذارات القوة البحرية للحرس الخروج من المسار الجنوبي غير المسموح به لمضيق هرمز، فانفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري.

وتعلن القوة البحرية للحرس: إن المسار غير المسموح به في مضيق هرمز ملوّث، وإن مالكي السفن وأطقمها مسؤولون عن العبور من هذه المسارات، وعليهم ألا يلتفتوا إلى أوهام القيادة المركزية الأمريكية في الفضاء الإلكتروني.

وتتضح الحقيقة في الميدان، وأي إجراء استفزازي بدعم وشر جيش أمريكا الإرهابي المعتدي يتجاهل قواعد هذا المضيق سيُواجه بحزم.

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