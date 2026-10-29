تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب شرق البلاد؛ توقيف 16 إرهابيًا

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الإدارة العامة للمعلومات في محافظة سيستان وبلوشستان أعلنت: إن عناصر الأمن تمكنوا، بمساعدة تقارير المواطنين والرصد المعلوماتي والعملياتي المستمر وبالتعاون مع سائر حماة الأمن، من تحديد هذه الخلايا الأربع التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني في مدن نطاق مركز وجنوب المحافظة، وتوقيف 16 إرهابيًا من هذه الخلايا، بعضهم كان قد جاء من خارج البلاد.

وبعض الإرهابيين الموقوفين هم منفذو استشهاد جمع من منتسبي قوى الأمن الداخلي الفدائيين في مدينة إيرانشهر، وقد سُلّموا بعد توقيفهم إلى السلطة القضائية .

وضُبطت بحوزة الإرهابيين الموقوفين كميات من الأسلحة والذخائر الحربية، من بينها 9 بنادق كلاشنيكوف، وبندقيتا M4 أمريكيتان، و7 مسدسات، مع ذخائرها.

كما تم، في سياق توجيه الضربات إلى المرتزقة عديمي الوطن التابعين لشبكة التجسس والإعلام للعدو الأمريكي الصهيوني، تحديد وتوقيف 3 من هؤلاء المرتزقة كانوا يجمعون ويرسلون معلومات تتعلق بمواقع المقرات والأماكن الدفاعية والأمنية في جنوب المحافظة.

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