سياري: العدو أصبح في حالة عجز أمام إيران؛ والاستسلام ليس في قاموس أمتنا

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ومعاون منسق الجيش، قال مشيرًا إلى جذور حقد الاستكبار العالمي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن حقد الاستكبار العالمي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قديم ويعود إلى 1979 وانتصار الثورة الإسلامية.

وقال، موضحًا خصائص الدفاع المقدس الثمانية أعوام: كان الموضوع الأول هو الهدف، ولماذا خاض العدو الحرب؛ فكان الهدف الأول هزيمة الثورة الإسلامية الإيرانية، والهدف الثاني مسألة السلامة الإقليمية، أي كان احتلال خوزستان من أماني صدام والاستكبار، الذي كان يسعى أيضًا إلى رفع الخنق الجيوسياسي، أي أن الدول التي لا منفذ لها إلى البحر تعاني خنقًا جيوسياسيًا، والعراق كان له منفذ إلى البحر لكنه لا يتجاوز أربعة كيلومترات وكانت مستنقعات.

وأضاف الأمير الأدميرال سياري: في الحرب المفروضة الأولى هاجم صدام إيران، وكان صدام أداة للاستكبار العالمي وأشعل نوعًا من الحرب بالوكالة، وفي الأساس كان الطرف الذي نتعامل معه هو أمريكا.

وأشار الأمير الأدميرال سياري إلى كيفية تسليح صدام عسكريًا خلال عشرين شهرًا قائلًا: في ذلك الوقت كان المعسكران الشرقي والغربي في مواجهة، لكنهما أبرما معاهدة مشؤومة لهزيمة إيران، وساعدت كل الدول صدام؛ فقد كان لدينا أسرى من سبع وعشرين دولة، أي أنهم ساعدوا صدام بكل الطرق.

وعدّ أمرًا آخر هو الخطأ التقديري للعدو، وأضاف: لقد أخطأوا في حساباتهم في موضع ما؛ فكل معلوماتهم كانت صحيحة بأن الجيش الإيراني لم يُجرِ تدريبات ومناورات، ولم تُضف إليه تجهيزات جديدة، وكل المعلومات كانت تُظهر أننا لا نملك الجهوزية والقدرة الدفاعية، لكن خطأ العدو التقديري كان أن هذا الجيش المتضرر نفسه يقف ببسالة أمام العدو؛ فحين ضربوا مهرآباد، قال أسراهم الذين جاؤوا لاحقًا في مقابلات إن محركات المقاتلات العراقية لم تكن قد بردت بعد حين ردت القوة الجوية للجيش على صدام بعد ساعة أو ساعتين من الهجوم الأول وهاجمت بغداد.

وأشار الأمير الأدميرال سياري إلى أن: المهمة الأولى للقوة البرية هي منع تقدم العدو؛ وقد تمكنت القوة البرية باقتدار من منع تقدم صدام. وفي اليوم 67 من الحرب، دمرت القوة البحرية، بدعم القوة الجوية، القوة البحرية العراقية بالكامل. كما كان خطؤهم الآخر أنهم لم يكونوا على معرفة بروح شعب بلادنا ولم يتصوروا أن الشعب سيقف هكذا إلى جانب الثورة. والسبب الآخر هو قيادة الإمام الراحل؛ فقد قال الإمام إن هذه الحرب لو استمرت عشرين عامًا فسنبقى صامدين.

وقال بشأن حرب الاثني عشر يومًا: إن هدف العدو هو الهدف نفسه في الحرب الثمانية أعوام، أي هزيمة الجمهورية الإسلامية وتفتيت إيران، وقد أعلنوا صراحة أنه ربما تتغير خريطة إيران بعد الحرب، وأكد ذلك ترامب الملعون. كما أن إسرائيل حاربت إيران بالنيابة عن أمريكا والغرب. وثالثًا، إن هذا الكيان الصهيوني جُهّز من قبل الأمريكيين والأوروبيين. وقد أخطأوا هم أيضًا في الحسابات؛ فقد ظنوا أن كل شيء سينهار فورًا باغتيال قادتنا، وظنوا أيضًا أن إيران لا تملك عسكريًا القدرة على الدفاع عن نفسها وأن الناس سيخرجون إلى الشارع ويقفون ضد النظام.

وقال الأمير الأدميرال سياري بشأن الحرب الثالثة: في الحرب الثالثة كان هدف العدو إسقاط النظام كما في الحربين السابقتين، لكن طريقهم كان مختلفًا؛ ففي الحرب الثالثة سعوا إلى انهيار النظام والبلاد باستشهاد قائدنا العزيز. ظنوا أنهم إذا ضربوا عمود الخيمة ستنهار الخيمة. ظنوا أنهم إذا استُشهد قائدنا العزيز فلن يوجد قائد ومدير وستنشأ خلافات حول تعيين القائد، وظنوا مجددًا أنهم إذا اغتالوا القادة سينجحون فلم ينجحوا، وحسبوا مجددًا على الناس بأنهم سيخرجون إلى الشارع، فضرب العدو نقاط التفتيش والحواجز لكن الناس لم يخرجوا إلى الشارع مجددًا.

وأشار إلى القاسم المشترك في الحروب الثلاث كلها قائلًا: إن القاسم المشترك في الحروب الثلاث كلها هو أنهم هُزموا فيها جميعًا؛ لقد تضررنا لكننا لم ندع العدو يصل إلى هدفه. لم نكن ننوي مهاجمة أحد، والعدو هو من هاجمنا لكنه لم يصل إلى هدفه أبدًا. إن القتال مع أكبر قوة عسكرية في العالم ليس مزاحًا، لكن شعبنا صمد وقاتل؛ تضررنا واستُشهد قائدنا وكانت أكبر خسارة لنا.

وشدد الأمير الأدميرال سياري مخاطبًا الطلاب: إن هذا التردد لدى العدو في الهجوم مجددًا سببه أنه أصبح عاجزًا أمام إيران؛ نحن بلد كبير وروح شعبنا عالية. الحرب هي حرب إرادة وصمود؛ نحن نقف أمام العدو ولا نستسلم. الاستسلام ليس في قاموس أمتنا لأنها تملك شبابًا مثلكم. اعلموا أنكم أنتم المنتصرون في الميدان، وأنكم لن تحنوا رؤوسكم للعدو. اعلموا أن العدو مهزوم، وطالما وقفنا أمام الاستكبار فنحن المنتصرون في الميدان.

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