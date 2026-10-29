بإحرازه 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية؛ المنتخب الوطني الإيراني للجودو يتوج بكأس آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن منافسات كأس آسيا للجودو انطلقت يوم الأربعاء بمشاركة رياضيين من 20 دولة باستضافة الأردن، واختُتمت مساء اليوم الخميس بفوز منتخبي الرجال والنساء الإيرانيين.

وقد توجه المنتخب الوطني الإيراني للجودو إلى هذه المنافسات في ظروف لم يتمكن فيها ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني الإيراني (تشوبان، وياقوتي، وبهرآبادي) من المشاركة في هذه المسابقات بسبب عرقلة الحكومة الأردنية، فعادوا من العراق إلى إيران.

وفي هذه المنافسات، أحرزت مريم بربط في وزن أقل من 78 كيلوغرامًا، وإلياس برهيزغار في وزن أقل من 81 كيلوغرامًا، وأبو الفضل محمودي في وزن أقل من 66 كيلوغرامًا الميداليات الذهبية الثلاث للجودو الإيراني.

كما أحرزت راحيل مرادي في وزن أكثر من 78 كيلوغرامًا ومهشيد صفري في وزن أقل من 63 كيلوغرامًا الميدالية الفضية. وأحرز أمير حسين شهيدي في وزن أقل من 100 كيلوغرام، وأمير عباس موحد في وزن أكثر من 100 كيلوغرام، وسميرا خاک خواه في وزن أقل من 57 كيلوغرامًا الميدالية البرونزية.

وقاد المنتخبات الوطنية الإيرانية للجودو أيوب رستمي وإحسان بهراميان ومعصومة جعفري.

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