الأمير سياري: في المعادلات الأمنية الحديثة، القوة الوطنية تتجسد في قدرة الوقاية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ومعاون منسق الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، هنّأ في رسالة الثامن من آبان رئيس منظمة الدفاع غير العامل في البلاد.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رفيقي العزيز: اللواء الحرسي غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع غير العامل في البلاد المحترم

سلام عليكم؛

إن الثامن من آبان، يوم الدفاع غير العامل، فرصة لإعادة قراءة المكانة الاستراتيجية لتحصين البلاد والتشديد على هذا المبدأ الأساسي القائل إن الأمن المستدام هو حصيلة توقع التهديدات وتقليل الهشاشة والجهوزية الذكية قبل وقوع الأزمة.

لقد أظهرت تجربة الحروب الأخيرة والتحول في طبيعة النزاعات أن التهديدات الحديثة، بتجاوزها حدود المواجهة العسكرية، تستهدف أيضًا البنى التحتية الحيوية وسلاسل التوريد وشبكات الاتصال والأسس الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي مثل هذه الظروف، فإن الدفاع غير العامل ليس ضرورة دفاعية فحسب، بل مكوّن استراتيجي في الحفاظ على الاقتدار الوطني واستمرار الوظائف الحيوية وضمان صمود البلاد أمام التهديدات المركبة والمتعددة الطبقات. وفي المعادلات الأمنية الحديثة، تتجسد القوة الوطنية أيضًا في قدرة الوقاية واستمرار الوظائف الحيوية وقابلية البلاد للتعافي في ظروف الأزمة.

ومع تقديري وشكري لجهود جميع المجاهدين في هذا الميدان الجهادي الصامت، أهنئ سيادتكم وجميع العاملين في شبكة الدفاع غير العامل في البلاد، الذين يحافظون على روح الأمل والطمأنينة في المجتمع، بحلول الثامن من آبان، يوم الدفاع غير العامل، وأسأل الله تعالى التوفيق لاستمرار الخدمة الصادقة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل عنايات حضرت ولي العصر (عج) وتحت زعامة القائد العام للقوات المسلحة حضرت الإمام الخامنئي (مدّ ظله العالي).

رئيس الأركان ومعاون منسق الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني

الأدميرال الدكتور حبيب الله سياري

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