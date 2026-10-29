بقائي: ندين بشدة الادعاء التدخلي للإمارات وكندا

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أدان بشدة الادعاءات الوقحة والتدخلية للإمارات العربية المتحدة وكندا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، الواردة في البيان المشترك لولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا، وشدد قائلًا: إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من الأراضي الإيرانية، وإن تكرار الادعاءات الوهمية التي لا أساس لها بشأنها لن يحدث أي تغيير في الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المسلّم بها.

وشدد، وهو يدين الإجراء الوضيع لكندا في الترديد مع حكومة الإمارات في طرح ادعاء إقليمي ضد إيران، على أن: مثل هذا الإجراء من كندا - التي تواجه هي نفسها ادعاءات إقليمية من قبل هيئة الحكم الأمريكية - هو إجراء قصير النظر، ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي، ويستتبع المسؤولية الدولية لحكومة كندا.

وأوصى إسماعيل بقائي حكومة الإمارات بأن تلتزم بمبدأ حسن الجوار بدلًا من تكرار الادعاء الإقليمي العقيم ضد بلد كبير مجاور.

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