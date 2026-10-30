مسؤولية أي عرقلة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تقع على عاتق المعتدين

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن غلام حسين درزي قال في اجتماع مجلس الأمن بعنوان "التقنيات الناشئة والأمن البحري: التبعات على السلام والأمن": "إن مسؤولية أي إخلال أو عرقلة أو تدخل في الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تقع مباشرة على عاتق المعتدين وأولئك الذين يسهّلون أو يشاركون في إجراءاتهم العدوانية ضد إيران. فهذا العدوان والإجراءات غير القانونية عرّضا أمن الملاحة وحرية الملاحة للخطر."

وأضاف كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن التقنيات الناشئة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، توفر فرصًا للارتقاء بأمن الملاحة، لكنها في الوقت نفسه توجد هشاشة جديدة. ومع ذلك، على مجلس الأمن أن يعالج، في إطار صلاحياته وفق ميثاق الأمم المتحدة، التهديدات الحقيقية وأن يحترم دور ومهمة المؤسسات المختصة في هذا المجال.

وشدد درزي قائلًا: إن إيران، بوصفها دولة ساحلية، ظلت على مدى عقود ملتزمة بأمن الملاحة وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وأدت مسؤولياتها في هذا المجال. وللأسف، في اجتماع اليوم أيضًا تجاهل بعض المتحدثين مجددًا الأسباب الجذرية للوضع الراهن. لقد شددنا مرارًا وتكرارًا على أن مسؤولية أي إخلال أو عرقلة أو تدخل في الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تقع مباشرة على عاتق المعتدين وأولئك الذين يسهّلون أو يشاركون في إجراءاتهم العدوانية ضد إيران. فهذا العدوان والإجراءات غير القانونية عرّضا أمن الملاحة وحرية الملاحة للخطر.

وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة قائلًا: إن محاولة نقل هذه المسؤولية إلى إيران تفتقر إلى أي أساس مبرر واعتبار. فقد كان مضيق هرمز ومسار التجارة البحرية عبر هذا الممر الحيوي مفتوحًا حتى 28 فبراير 2026؛ ومنذ ذلك الحين، أشعلت الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي حربًا وحشية وعدوانية ضد إيران، وما زالت تواصل إجراءاتها العدوانية.

وقال درزي: خلال هذه الحرب الوحشية، استهدفوا أيضًا عمدًا البنى التحتية المدنية والبحرية والموانئ والسفن الإيرانية. ودعوني أشير إلى بعض الحقائق التي تُظهر بوضوح أبعاد وخطورة هذا الوضع.

وأضاف: في 4 مارس 2026، تسبب غواصة أمريكية باستهدافها الفرقاطة الإيرانية "دنا" في المياه الدولية للمحيط الهندي في مقتل أكثر من 100 بحّار إيراني. وفي 19 أبريل 2026، هاجمت القوات العسكرية الأمريكية السفينة التجارية الإيرانية "توسكا". وحتى 23 مايو، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها غيّرت مسار 100 سفينة تجارية وعطّلت أربع سفن خلال تنفيذ الحصار البحري.

وأضاف درزي: في 23 يوليو، هاجمت القوات الأمريكية سفينتي إنقاذ إيرانيتين، "ناجي-15" و"ناجي-16"، في المياه الإقليمية الإيرانية؛ وكانت هاتان السفينتان حينها منشغلتين بعمليات إنسانية.

وشدد سفير وقائم بأعمال إيران لدى الأمم المتحدة قائلًا: إضافة إلى ذلك، فرضت أمريكا، في سياق إجراءاتها العدوانية، اعتبارًا من 12 أبريل 2026 حصارًا بحريًا يشمل إغلاق جميع التحركات البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

وقال مخاطبًا أعضاء مجلس الأمن: إن الحصار البحري، في إطار العدوان المستمر لأمريكا على إيران، انتهاك صريح لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وتجاوز فاحش للمادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهي المادة التي تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد.

وشدد درزي قائلًا: إضافة إلى ذلك، فإن الحصار الأمريكي يعرّض وصول المدنيين إلى الغذاء والدواء والوقود وغيرها من المواد الضرورية للخطر، ويفرض عليهم عقابًا جماعيًا، ويحرمهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية للبقاء.

إجراءات إيران ذات طبيعة دفاعية وقانونية

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن "إجراءات إيران ذات طبيعة دفاعية وقانونية": إن إيران، بوصفها دولة ساحلية، تملك وفق القانون الدولي الحق المشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمقتضية لحماية حقوقها السيادية وسلامتها الإقليمية وشعبها ومصالحها الوطنية الحيوية أمام تهديد أو عدوان مستمر من أمريكا.

وشدد درزي قائلًا: إن إيران تطالب بمحاسبة كاملة على هذه الانتهاكات الفاحشة وكذلك على الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين.

وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن ألا يصمت أمام هذه الانتهاكات. وعلى هذا المجلس أن يطلب صراحة من الولايات المتحدة إنهاء هذه الإجراءات غير القانونية فورًا. وستتابع إيران جميع السبل القانونية المتاحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الإجراءات والجرائم.

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