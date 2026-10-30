إضراب شامل في 100 ميناء حول العالم ضد صادرات السلاح إلى الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن عمال الموانئ في 22 دولة حول العالم يستعدون لتنظيم إضراب واحتجاج عالمي يوم الجمعة، احتجاجًا على الإبادة الجماعية الجارية في غزة واستخدام المنشآت المينائية لعبور السلاح إلى الكيان الصهيوني؛ وهي خطوة تُعد جزءًا من "اليوم العالمي للتحرك ضد الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأعلن منظمو هذا الإضراب الكبير أن هذا الإجراء الاحتجاجي يمكن أن يربك أكثر من 40 في المئة من حركة الملاحة في البحر المتوسط ويمنع نقل شحنات بقيمة تتجاوز ملياري دولار.

وأعلن اتحاد نقابات العمل القاعدية في إيطاليا أن نطاق هذه الاحتجاجات يشمل الآن، بانضمام عمال الأرصفة، أكثر من 100 ميناء في 20 دولة مختلفة. ويُتوقع أن تستهدف هذا الإضراب المراكز الرئيسية للملاحة في أوروبا وسائر أنحاء العالم، من بينها موانئ هامبورغ في ألمانيا، وفالنسيا والجزيرة الخضراء في إسبانيا، ولوهافر في فرنسا، وبيرايوس في اليونان، وجنوة في إيطاليا، وطنجة المتوسط في المغرب، ونافاشيفا في الهند.

وأعلنت نقابات عمالية كبيرة مثل "فيردي" في ألمانيا، و"سيبتو" بوصفها أكبر نقابة عمالية في إيرلندا، و"3إف" في الدنمارك، و"سي جي تي" في فرنسا، دعمها لهذه الدعوة. كما انضمت، خارج حدود أوروبا، 12 ميناء في الهند واتحاد عمال النقل المائي في هذا البلد إلى هذه الحركة الاحتجاجية، رغم أنه لم تُنشر بعد إحصاءات دقيقة عن مدى المشاركة القطعية للعمال في هذا الإضراب.

وفي هذا السياق، أعلن "الأسطول العالمي للاستدامة" (مجموعة من الحملات الداعمة لفلسطين التي سعت سابقًا مرارًا لكسر حصار غزة وإرسال مساعدات إنسانية) أنه سينفذ، بالتزامن مع هذا الإضراب، إجراءات منسقة واستراتيجية في المياه. وإضافة إلى ذلك، أعلنت حركة المقاطعة العالمية للكيان الإسرائيلي (BDS) و17 نقابة واتحادًا عماليًا فلسطينيًا دعمها القاطع لهذا الإجراء الاحتجاجي.

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