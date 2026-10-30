اليمن يحدد 3 شروط لإنهاء الحرب مع السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسين العزي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، أعلن في رسالة نشرها على إحدى الشبكات الاجتماعية أن السعودية يمكنها، بتنفيذ ثلاثة إجراءات، تهيئة الأرضية لحل النزاع مع اليمن وإنهاء الحرب.

وعدّ العزي في هذه الرسالة وقف الهجمات على اليمن وإنهاء الحصار ودفع مستحقات هذا البلد الشروط الثلاثة الرئيسية لحل الأزمة والتحرك نحو السلام.

وشدد مخاطبًا المسؤولين السعوديين على أن حل الخلافات مع اليمن يمكن أن يتم دون الاعتماد على تحالفات عسكرية شرقية أو غربية ودون مواصلة الهجمات على المنازل والأسواق والمدنيين.

كما شدد هذا العضو في المكتب السياسي لأنصار الله، منتقدًا الكلفة الباهظة للحرب ودعم الجماعات المسلحة، على أن استمرار المسار العسكري ليس فقط ليس حلًا للأزمة، بل يمكن أن يؤدي إلى استمرار الهزائم والقلق وزيادة المخاطر الإقليمية.

وشدد العزي في ختام رسالته بنبرة حاسمة على أن تنفيذ الشروط المعلنة من صنعاء هو المسار المقترح لإنهاء النزاع، وإلا فإن المواجهة ستستمر.

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