إحصاء جديد للبنتاغون عن عدد الجنود الذين قُتلوا في العدوان على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أقرّت، بتقديمها إحصاءات قتلى عسكرييها المعتدين على الأراضي الإيرانية بالتقسيط، بأن عدد قتلى قوات هذا البلد أكبر من الإحصاء السابق.

فقد رفع البنتاغون، بإضافته حالتين أخريين من القوة الجوية إلى قواعد بياناته، الإحصاء الرسمي للعسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا في إطار العدوان على إيران إلى 23 شخصًا.

وادّعت وزارة الحرب الأمريكية بزعم واهٍ أن كلا العسكريين في القوة الجوية توفيا في حوادث صُنّفت ضمن فئة "غير العدائية" (غير الحربية).

وادّعت القوة الجوية الأمريكية أن أحدهما توفي بسبب مرض، بينما لم يُعلن بعد سبب وفاة الثاني، وما زال قيد الدراسة.

وذلك في وقت تقول فيه وسائل إعلام أمريكية إن حكومة هذا البلد تمتنع، عشية الانتخابات النصفية للكونغرس، عن تقديم إحصاءات صحيحة عن عدد عسكرييها القتلى والجرحى خلال الهجمات الانتقامية الإيرانية.

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