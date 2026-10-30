مخبر: أوروبا في تعاونها مع أمريكا زرعت الريح والیوم تحصد العاصفة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة، كتب في صفحته الشخصية، في أعقاب اندلاع احتجاجات شعبية في عدة دول أوروبية وكذلك تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسي الذي ربط أزمات باريس اليوم بمضيق هرمز: إن أوروبا زرعت الريح في أيام بلطجة ترامب ضد الجمهورية الإسلامية بأدائها في إطار تعاون الناتو، وهي تحصد اليوم عاصفة أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي أرادتها لنفسها.

وأضاف: لقد ربط ماكرون الآن اضطرابات باريس بمضيق هرمز.

وشدد مستشار ومساعد قائد الثورة قائلًا: إن تبعات الحرب غير الحكيمة لأمريكا وإسرائيل على إيران عالمية.

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