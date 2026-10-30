توقف ناقلتي نفط مخالفتين في المياه الجنوبية لمضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس أعلنت: إن ناقلتي نفط مخالفتين، إحداهما في نطاق شرق المضيق والأخرى في نطاق غربه، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، تعرضتا لحادث وتوقفتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز.

وقد أطفأت هاتان الناقلتان جميع منظوماتهما الملاحية وتحديد المواقع، وحاولتا بدعم جيش أمريكا الإرهابي الخروج من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز.

وبعد عدة إنذارات إذاعية وعدم اكتراث من هاتين الناقلتين، دخلتا المنطقة غير الآمنة وتعرضتا لحادث وتوقفتا على السواحل الجنوبية لمضيق هرمز.

إن توقف السفن المخالفة واحتراقها هو نتيجة شر جيش أمريكا الإرهابي وعدم الاكتراث بقواعد مضيق هرمز الإيراني وتجاهلها.

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