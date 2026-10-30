رسالة تعزية من عراقجي إلى نظيره الإسباني

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، قدّم في رسالة إلى خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، تعازيه في حادث القطار الأليم في هذا البلد ووفاة عدد من الأشخاص، وأعرب أيضًا عن تعازيه ومواساته من جانبه ومن جانب الأمة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حكومة إسبانيا وشعبها.

وفيما يلي نص الرسالة:

السيد خوسيه مانويل ألباريس المحترم

سيدي الوزير،

أود أن أعرب، من جانبي ومن جانب الأمة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تعازيّ العميقة بمناسبة حادث القطار الأليم في إسبانيا.

لقد تأثرنا بعمق بوقوع هذا الحادث المؤلم ووفاة عدد من الأشخاص.

سيدي، تفضل بقبول مواساتي وتعازيّ الصادقة والعميقة.

مع فائق الاحترام

سيد عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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