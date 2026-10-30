إخلاء 25 من طاقم سفينة بعد وقوع حادث قرب سواحل عُمان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن البحرية العُمانية أعلنت أنها أخلت 25 شخصًا من طاقم سفينة بعد وقوع حادث على مسافة 1.6 ميل بحري من ساحل محافظة مسندم.

ولم تُنشر حتى الآن مزيد من التفاصيل حول نوع السفينة وسبب وقوع الحادث ووضع الطاقم.

وتقع محافظة مسندم في شمال عُمان وبجوار مضيق هرمز؛ الممر المائي الاستراتيجي الذي يُعد من أهم مسارات نقل النفط والتجارة البحرية في العالم.

وقد أدى عدوان أمريكا والكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية إلى انعدام الأمن في مضيق هرمز واضطراب في التجارة البحرية الدولية.

/انتهى/