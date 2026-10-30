اليمن يكشف بنية القيادة العسكرية السعودية في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة اليمن الرسمية (سبأ) بأن القوات المسلحة في هذا البلد كشفت في بيان بنية الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية للضباط السعوديين.

وبحسب هذا التقرير، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن بعض الضباط السعوديين يتولون مسؤولية إدارة العمليات العسكرية والإشراف على تجمع القوات ومراكز العمليات في مناطق مختلفة من اليمن.

وفي هذا البيان، ذُكر "فهد بن حمد السلمان" بوصفه مسؤول قيادة القوات المشتركة في اليمن، وجاء فيه أنه يشرف على نشاط الضباط السعوديين في هذا البلد.

كما يتولى "علي عايض بن علي مطر الحارثي" مسؤولية قوة الدعم والإغاثة داخل اليمن، و"عبدالله بن فهد السهلي" يدير قيادة قوة شرورة وعدة قواعد عملياتية في مناطق مختلفة.

كما نشرت القوات المسلحة اليمنية أسماء الضباط المسؤولين عن القواعد العملياتية في محافظات شبوة وعدن ومأرب والمهرة وحضرموت وقوة الدعم والإغاثة المشتركة 808 في جزيرة سقطرى.

وشُدد في هذا البيان على أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك معلومات كاملة عن هذه القوات وستواصل تعقبها واستهدافها. كما أُعلن أنه ستُنشر تقارير إعلامية أخرى حول تفاصيل نشاط هؤلاء الضباط.

وقد طلبت القوات المسلحة اليمنية من المواطنين عدم الاقتراب من معسكرات وأماكن تجمع القوات التابعة للسعودية، وحذّرت من أن هذه المناطق تُعد أهدافًا عسكرية من وجهة نظرها.

وقد دخلت السعودية، في مارس 2015 (إسفند 1393)، على رأس تحالف عسكري في حرب ضد اليمن.

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