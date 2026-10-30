رئيس الجمهورية يتعاطف مع إسبانيا في أعقاب حادث القطار المميت

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، قدّم في رسالة إلى بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، تعازيه لحكومة إسبانيا وشعبها في وفاة عدد من مواطني هذا البلد في حادث السكك الحديدية.

وقد طلب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة، معربًا عن تعاطفه مع حادث اصطدام قطاري ركاب، من الله الرحمة والطمأنينة للضحايا والشفاء العاجل والصحة للمصابين.

وبحسب هذا التقرير، وقع هذا الحادث قرب محطة أوردا في محافظة طليطلة، على مسافة نحو 140 كيلومترًا جنوب مدريد، وتوفي 68 شخصًا على الأقل؛ ولا يزال 53 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، وخرج 56 آخرون.

وكان القطاران يسيران على خط السكة الحديدية السريع من مدريد إلى إشبيلية، وكان فيهما 544 مسافرًا في المجموع؛ وقد اصطدم أحدهما من الخلف بقطار كان متوقفًا، ما أدى إلى خروج عدة عربات عن السكة.

/انتهى/