أمن واستقلال البلاد مرهونان بالثقة بالنفس والاعتماد على القدرات الداخلية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير العميد علي جهانشاهي تفقد، بحضوره في مستودع الإمام الرضا (ع) في كرمان، أقسامًا مختلفة من هذه الوحدة، وقال في جمع قادة ومسؤولي هذه الوحدة: إن الجهوزية الحقيقية تتحقق عندما تكون القوة البشرية والتجهيزات ومجموعات الدعم في تنسيق كامل وجاهزة لتنفيذ المهام.

وأضاف قائد القوة البرية للجيش، مشيرًا إلى تجربة الدفاع المقدس الثمانية أعوام: إن إيثار مقاتلينا وشجاعتهم، إلى جانب دعم الجبهات وتأمين احتياجاتها، مهّدا لاستمرار المقاومة وتحقيق انتصارات قيمة.

الدور الحاسم للجهوزية الشاملة والاعتماد على القدرات الداخلية في أمن البلاد واستقلالها

وتابع العميد جهانشاهي: إن تجربة الدفاع المقدس والمواجهات الدفاعية اللاحقة أظهرت أيضًا أن الثقة بالنفس والجهوزية الشاملة والاعتماد على القدرات الداخلية لها دور حاسم في صون أمن البلاد واستقلالها.

وشدد على ضرورة الجهوزية أمام التهديدات المحتملة في المستقبل قائلًا: إن تغير طبيعة التهديدات يضاعف أهمية التخطيط المستمر والصيانة الأصولية للتجهيزات ومعالجة النواقص والارتقاء بالقدرة على الدعم.

وقال قائد القوة البرية للجيش: إن المستودعات، بوصفها جزءًا مهمًا من سلسلة دعم القوة البرية للجيش، تتحمل مسؤولية جسيمة في الحفاظ على الجهوزية وصون الاحتياطيات ودعم المهام الموكلة، وعليها أن تتابع هذه المسؤولية بدقة وانضباط وروح جهادية.

وتابع العميد جهانشاهي، بحضوره في مستشفى الإمام الحسين (ع) التخصصي في كرمان، فتفقد أقسام العلاج والرعاية السريرية والإقامة المختلفة لهذا المركز، واطلع عن قرب على عملية تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين وعائلات منتسبي القوات المسلحة.

وقد قدّر في هذه الزيارة، خلال حواره مع الكادر الطبي ومنتسبي المستشفى، جهودهم الليلية والنهارية وخدماتهم القيمة في تقديم الخدمات العلاجية، وشدد على ضرورة تطوير البنى التحتية العلاجية والارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لخدمات الصحة في المنطقة.

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