ألمانيا تطالب بالتفاوض مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الموقع الصهيوني "جيه فيد" بأن يوهان فادهفول، وزير خارجية ألمانيا، طالب بالتفاوض مع إيران ووقف الحروب في اليمن وأوكرانيا.

وادّعى: على إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، وعلى الحوثيين أن يوقفوا هجماتهم، وعلى روسيا أيضًا أن توقف إجراءاتها الهجومية المتزايدة.

وكان وزير خارجية ألمانيا قد قال سابقًا إن على إيران أن تُظهر إرادتها الجدية للتوصل إلى حل دبلوماسي، وأن تبتعد عن المطالب القصوى وأن تدخل المفاوضات.

كما كان وزير خارجية ألمانيا قد شدد على دعم أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد سعت ألمانيا في الأشهر الماضية، دون اكتراث بجذور الأزمة، إلى متابعة مبادرات دبلوماسية جديدة، بالتعاون مع الدول الأوروبية والحلفاء الإقليميين، لتأمين أمن مسارات الملاحة في البحر الأحمر والخليج الفارسي والبحر الأسود.

وفي 23 أكتوبر 2026 ، عُقد اجتماع ثماني لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وتركيا ومصر وباكستان والسعودية في إسطنبول. وكان محور هذا الاجتماع دراسة سبل خفض التوتر في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود. وقد طالب فادهفول في ذلك الاجتماع أيضًا بوقف الهجمات اليمنية ودخول إيران في المفاوضات، واتهم روسيا بتهديد حرية الملاحة في البحر الأسود.

وذلك في وقت يُعد فيه العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وهجوم التحالف العسكري السعودي على الأراضي اليمنية، واقتراب الناتو من الحدود الروسية، من عوامل تصاعد التوترات في غرب آسيا وشرق أوروبا.

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