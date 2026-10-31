عراقجي ردا على تصريحات المستشار الألماني: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، إلى التعليقات الأخيرة للمستشار الألماني، مشيراً إلى أنه "عندما بدأت الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في العام الماضي، رحب بها السيد ميرتس قائلاً: إنهم يقومون بالعمل القذر نيابة عن أوروبا!".

وتابع عراقجي: "إن مبلغ 100 مليار يورو لا يمثل شيئاً مقارنة بالضربة القاسية والمدمرة التي ستوجهها القوات المسلحة الإيرانية القوية لأي طرف يجرؤ على ارتكاب عدوان ضد أمتنا".

وفي الختام، أكد عراقجي مجدداً: "لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن".

وبحسب وكالة "مهر"، فقد أقر المستشار الألماني - في معرض إشارته إلى التبعات الاقتصادية الوخيمة الناجمة عن الحرب التي يشنها التحالف الأمريكي-الصهيوني ضد إيران - بأن ارتفاع أسعار الطاقة على مدى الأشهر الثمانية الماضية قد كبّد الشركات والمستهلكين في أوروبا تكاليف تجاوزت 100 مليار يورو.

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