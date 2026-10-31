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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٠٥ ص

كندا بدعمها المزاعم الإماراتية الواهية تقطع الغصن الذي تجلس عليه

كندا بدعمها المزاعم الإماراتية الواهية تقطع الغصن الذي تجلس عليه

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، المزاعم الواهية الإماراتية بشأن الجزر الايرانية الثلاث، وانتقد بشدة تكرار رئيس الوزراء الكندي لهذا الادعاء المفتعل.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال: «يعود تاريخ انتماء أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إلى إيران إلى آلاف السنين قبل تأسيس الإمارات في عام 1971.

واضاف بقائي: كندا التي دافعت طوال أكثر من قرنين عن سلامتها الإقليمية في مواجهة التهديدات والأطماع الأمريكية، كيف تنحاز في هذا النزاع المفتعل؟

وتابع: هل تكون السلامة الإقليمية مهمة لكندا فقط عندما تكون سيادتها هي المعرضة للخطر؟ بهذا الموقف، فإن هذا البلد يقطع عملياً الغصن الذي يجلس عليه.»

/انتهى/

رمز الخبر 1975120
جواد ماستری فراهانی

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