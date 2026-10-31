دبلوماسي إيراني يرد على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق ناصر كنعاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني التي دعت إلى التوصل لاتفاق ينهي القدرات النووية الإيرانية ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ونقل كنعاني عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: "نحن نريد اتفاقاً يقضي على القدرات النووية الإيرانية ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل".

وكتب السفير الإيراني معقباً: "في الواقع، لا يرضى الاستعماريون -سواء القدامى منهم أو الجدد- بأقل من ذلك؛ فهم يسعون إلى تجريد الأمم من أي مقومات للقوة، بهدف ابتلاعها بالكامل في نهاية المطاف!"

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