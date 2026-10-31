أفريقيا شريك استراتيجي لإيران يتجاوز كونها سوقاً للصادرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير نوري شدد على أن الرسالة الأساسية لإيران في تطوير علاقاتها مع أفريقيا تتمثل في الانتقال من مذكرات التفاهم إلى العقود التنفيذية، وتحويل المبادلات التجارية المؤقتة إلى شراكات مستدامة في مجالي الإنتاج والتكنولوجيا.

وأضاف أن إيران تنظر إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً في الاستثمار والإنتاج المشترك، وليس مجرد سوق لتسويق المنتجات والسلع.

وأشار وزير الجهاد الزراعي إلى أن الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يتطلب ضمان الوصول المستدام إلى الغذاء الصحي، الأمر الذي يستدعي تعزيز جميع حلقات سلسلة القطاع الزراعي المترابطة، بدءاً من توفير المدخلات والمعرفة الفنية، وصولاً إلى التصنيع والتجارة.

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