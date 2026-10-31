  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:١٧ ص

وول ستريت جورنال: الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بـ274 منشأة عسكرية أمريكية

وول ستريت جورنال: الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بـ274 منشأة عسكرية أمريكية

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في سبع دول أسفرت عن تضرر 274 منشأة في 24 موقعاً عسكرياً، خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أن الخسائر قد تصل إلى 15 مليار دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصحيفة استندت في تحقيقها إلى تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات العسكرية ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين، مؤكدة أن حجم الأضرار أكبر بكثير مما أعلنته واشنطن رسمياً.

وأوضح التقرير أن الهجمات الإيرانية استهدفت مباني إقامة الجنود الأمريكيين ومنشآت الرادار والدفاع الصاروخي والاتصالات، كما دفعت واشنطن إلى إجلاء قوات من عدد من قواعدها في المنطقة، بينها قواعد في الكويت والبحرين.

وأشار إلى أن هجوماً إيرانياً على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 19 مبنى.

وفي السياق، أعرب مسؤولون في البنتاغون عن قلقهم من احتفاظ إيران بصواريخ متطورة لاستخدامها في أي مواجهة مقبلة، فيما تواصل طهران إعادة بناء منشآتها المتضررة واستعادة ترسانتها الصاروخية.

كما قدّر التقرير التكلفة الإجمالية للحرب على إيران بنحو 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر، دون احتساب جميع الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.

انتهى/

رمز الخبر 1975124
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات