وول ستريت جورنال: الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بـ274 منشأة عسكرية أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصحيفة استندت في تحقيقها إلى تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات العسكرية ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين، مؤكدة أن حجم الأضرار أكبر بكثير مما أعلنته واشنطن رسمياً.

وأوضح التقرير أن الهجمات الإيرانية استهدفت مباني إقامة الجنود الأمريكيين ومنشآت الرادار والدفاع الصاروخي والاتصالات، كما دفعت واشنطن إلى إجلاء قوات من عدد من قواعدها في المنطقة، بينها قواعد في الكويت والبحرين.

وأشار إلى أن هجوماً إيرانياً على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 19 مبنى.

وفي السياق، أعرب مسؤولون في البنتاغون عن قلقهم من احتفاظ إيران بصواريخ متطورة لاستخدامها في أي مواجهة مقبلة، فيما تواصل طهران إعادة بناء منشآتها المتضررة واستعادة ترسانتها الصاروخية.

كما قدّر التقرير التكلفة الإجمالية للحرب على إيران بنحو 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر، دون احتساب جميع الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.

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