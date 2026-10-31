بدء عمليات الحفر فی البئر الـ13 في المنصة "B" ضمن المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبی"

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية في مجموعة "بتروبارس" -التي تعمل تحت مظلة وزارة النفط- أشار حميد رضا سقفي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى استمرار أعمال تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" المشترك. وأوضح أن حفر البئر الثالثة عشرة في المنصة "B" قد بدأ بهدف ضمان استدامة الإنتاج وتخفيف حدة نقص الغاز في البلاد. وقد تم إنجاز حفر الأجزاء الأولية من البئر (بقطر 32 بوصة و24 بوصة) وصولاً إلى عمق 186 متراً و933 متراً على التوالي، وذلك خلال فترة 15 يوماً. وحالياً، يجري العمل على حفر الجزء الذي يبلغ قطره 16 بوصة، حيث وصل العمق إلى 1010 أمتار.

وفي معرض إشارته إلى إنجاز البئر الثانية عشرة في المنصة ذاتها، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بتروبارس" أنه تم حفر البئر إلى عمق تجاوز 4400 متر وبزاوية ميل بلغت 65 درجة. وتلا ذلك تنفيذ عمليات التثقيب (Perforation) في طبقات المكمن K1 وK2 وK3 وK4، باستخدام تقنية "التثقيب عبر أنابيب الإنتاج" (TCP) على مرحلتين. ونظراً لحساسية هذه العملية، تم الاستعانة بالبيانات البتروفيزيائية المستمدة من الآبار المجاورة لتعزيز دقة عمليات التثقيب.

وأضاف حميد رضا سقفي أنه عقب عمليات التثقيب، تم حقن أكثر من 190 ألف جالون من حمض الهيدروكلوريك (HCl) بتركيز 32%، مضافاً إليها مواد كيميائية داعمة، في البئر عبر 20 مرحلة منفصلة. وقد نُفذت هذه العملية في أقرب فرصة سانحة، وفقاً لما تسمح به الظروف الجوية. لضمان التوزيع المتساوي للحمض على طول النطاق المثقب بالكامل — لا سيما في الأجزاء السفلية من البئر — تم استخدام "عامل توجيه لزوجي مرن" (Viscoelastic Diverting Agent - VDA)، صُمم خصيصاً ليتناسب مع ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة.

وفي هذا السياق، أكد علي نادران، مدير مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" في مجموعة "بتروبارس" (Petropars)، على أهمية "الإنتاج الرشيد" (أي الإدارة المستدامة للمكمن) في هذه المرحلة. وأشار إلى أنه نظراً لموقع هذه المرحلة بالقرب من الحدود البحرية، فقد كان من الضروري تنفيذ عمليات إكمال الآبار بدقة متناهية، مع اختيار الأساليب المناسبة لعمليات التدفق العكسي (flow-back) والتنظيف التي تلي عملية التحميض. كما ظلت سلامة الأفراد العاملين على منصة الحفر أولوية قصوى ضمن العمليات التشغيلية.

وفيما يتعلق بالمراحل النهائية لإكمال البئر الثانية عشرة، أوضح نادران أنه تم الانتهاء من تركيب معدات رأس البئر وربط البئر بخط التدفق. وبعد إتمام إجراءات التدفق العكسي والتنظيف، أصبحت البئر الآن جاهزة لإنتاج ما يقرب من 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الغني يومياً.

ومن جانبه، أشار حميد رضا سقفي، في معرض حديثه عن تطوير "الموقع ب" (Location B) ضمن المرحلة 11، إلى أن إكمال وتشغيل 12 بئراً قد رفع القدرة الإنتاجية للغاز في هذا الموقع إلى مليار قدم مكعب يومياً. كما تجري حالياً عمليات حفر البئر الثالثة عشرة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحفاظ على مستويات الإنتاج في هذا القطاع من حقل "بارس الجنوبي" المشترك.

كما قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروبارس" تحديثاً حول أعمال إنشاء منصة المرحلة 11، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال البناء قد تجاوزت 50%. وأضاف أن الأولوية تُعطى حالياً لتوريد المعدات ذات فترات التوريد الطويلة (long-lead items). وتتواصل أعمال الإنشاء في ساحة شركة "إيسويكو" (ISOICO)، بينما تستمر الأنشطة المتعلقة بالحفر وتطوير المرافق الخاصة بهذه المرحلة بفضل التعاون الوثيق بين العميل ومقاولي المشروع.

/انتهى/