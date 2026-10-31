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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٤ ص

أزمة متفاقمة في صيانة أسطول البحرية الأمريكية

أزمة متفاقمة في صيانة أسطول البحرية الأمريكية

حذّر مسؤولون عسكريون أمريكيون من تفاقم أزمة تراكم أعمال الصيانة في البحرية الأمريكية، في ظل طول مدة انتشار السفن الحربية في غرب آسيا، وعجز القاعدة الصناعية عن تلبية احتياجات الصيانة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع «بريكينغ ديفنس» الإخباري نقل عن الأدميرال داريل كادل قوله إن البحرية الأمريكية تواجه أزمة في تراكم احتياجات الصيانة، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سنوات عدة، ولا توجد وسيلة مختصرة لتجاوزها.

وفي إشارة إلى الانتشار المطول للسفن الحربية الأمريكية في غرب آسيا، أكد كادل أن هذه السفن سجلت أطول مدة انتشار لمدمرة أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، حذّر الأدميرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية الأمريكية، من أن القاعدة الصناعية لا تستطيع الاستجابة لهذا الحجم من أعمال الصيانة في وقت قصير، ما سيضطر البحرية إلى تأجيل أعمال الصيانة أو تقليص حزمها إلى الحد الأدنى، والتضحية ببرامج التحديث.

انتهى/

رمز الخبر 1975126
محمدرضا غفاری

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