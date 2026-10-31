  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٢٠ ص

مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط في مضيق هرمز

مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط خام تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول الهوية أثناء خروجها من مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية الريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط خام أصيبت بمقذوف مجهول بينما كانت تغادر مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة أنها تلقت معلومات حول الحادث من مصدر موثوق. ولم يتضمن التقرير المنشور اسم السفينة، أو الموقع الدقيق للحادث، أو وضع طاقم السفينة.

وتقوم السلطات المعنية حالياً بالتحقيق في الواقعة، في حين نصحت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وقد أدت الحرب الامريكية ضد ايران إلى تصاعد المخاوف بشأن حركة السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يُعد بالغ الأهمية لنقل الطاقة على مستوى العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1975127
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات