مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية الريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط خام أصيبت بمقذوف مجهول بينما كانت تغادر مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة أنها تلقت معلومات حول الحادث من مصدر موثوق. ولم يتضمن التقرير المنشور اسم السفينة، أو الموقع الدقيق للحادث، أو وضع طاقم السفينة.

وتقوم السلطات المعنية حالياً بالتحقيق في الواقعة، في حين نصحت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وقد أدت الحرب الامريكية ضد ايران إلى تصاعد المخاوف بشأن حركة السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يُعد بالغ الأهمية لنقل الطاقة على مستوى العالم.

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