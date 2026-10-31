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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٥ م

العميد أكرمي نيا: إذا أقدم ترامب على مغامرة، فلن يكون هو من يحدد نهاية الحرب

العميد أكرمي نيا: إذا أقدم ترامب على مغامرة، فلن يكون هو من يحدد نهاية الحرب

كتب متحدث باسم الجيش الايراني: إذا أقدم الرئيس الأمريكي - مدفوعاً بتهديدات الصهاينة وإغراءاتهم - على مغامرة أخرى في المنطقة، فإن نيران الحرب ستمتد بلا شك لتشمل رقعة جغرافية أوسع بكثير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش، على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا أقدم الرئيس الأمريكي - مدفوعاً بتهديدات الصهاينة وإغراءاتهم - على مغامرة أخرى في المنطقة، فإن نيران الحرب ستنتشر بلا شك في مساحة جغرافية أوسع، ولن يكون هو من يحدد كيف ستنتهي هذه الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: بالنظر إلى السجل الأسود للرئيس الأمريكي في التنصل من الدبلوماسية، فإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الذي يراقب مناورات العدو بحذر ولا يكترث بها - يعمل باستمرار على تعزيز جاهزيته القتالية.

وأكد المتحدث باسم الجيش: نحن نراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1975131
جواد ماستری فراهانی

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