العميد أكرمي نيا: إذا أقدم ترامب على مغامرة، فلن يكون هو من يحدد نهاية الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش، على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا أقدم الرئيس الأمريكي - مدفوعاً بتهديدات الصهاينة وإغراءاتهم - على مغامرة أخرى في المنطقة، فإن نيران الحرب ستنتشر بلا شك في مساحة جغرافية أوسع، ولن يكون هو من يحدد كيف ستنتهي هذه الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: بالنظر إلى السجل الأسود للرئيس الأمريكي في التنصل من الدبلوماسية، فإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الذي يراقب مناورات العدو بحذر ولا يكترث بها - يعمل باستمرار على تعزيز جاهزيته القتالية.

وأكد المتحدث باسم الجيش: نحن نراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة.

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