العدو الامريكي يستهدف قاربي صيد في مياه قشم وفقدان صيادين اثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، بأن عملاً عدائياً أمريكياً استهدف قاربي صيد بالقرب من قرية "ميسن".

وأوضح أن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم، على بعد 18 ميلاً من ساحل قرية "ميسن" في مقاطعة قشم، مشيراً إلى أن كل قارب كان يقل شخصين.

وأضاف أنه في أعقاب الحادث، نُقل اثنان من الأشخاص الذين كانوا على متن القاربين إلى جزيرة قشم، حيث أُدخل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات تعرض لها.

كما أشار المسؤول إلى أن شخصين آخرين كانا على متن القاربين لا يزالان في عداد المفقودين، وتجري حالياً عمليات بحث وإنقاذ للعثور عليهما.

وأكد نفيسي أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الواقعة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل فور ورود تقارير رسمية ودقيقة حول الحادث.

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