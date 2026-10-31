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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٣١ م

العدو الامريكي يستهدف قاربي صيد في مياه قشم وفقدان صيادين اثنين

العدو الامريكي يستهدف قاربي صيد في مياه قشم وفقدان صيادين اثنين

أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بوقوع هجوم أمريكي استهدف قاربي صيد في المياه قبالة جزيرة قشم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، بأن عملاً عدائياً أمريكياً استهدف قاربي صيد بالقرب من قرية "ميسن".

وأوضح أن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم، على بعد 18 ميلاً من ساحل قرية "ميسن" في مقاطعة قشم، مشيراً إلى أن كل قارب كان يقل شخصين.

وأضاف أنه في أعقاب الحادث، نُقل اثنان من الأشخاص الذين كانوا على متن القاربين إلى جزيرة قشم، حيث أُدخل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات تعرض لها.

كما أشار المسؤول إلى أن شخصين آخرين كانا على متن القاربين لا يزالان في عداد المفقودين، وتجري حالياً عمليات بحث وإنقاذ للعثور عليهما.

وأكد نفيسي أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الواقعة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل فور ورود تقارير رسمية ودقيقة حول الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1975132
جواد ماستری فراهانی

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