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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:٠٢ م

رئيس الأركان الايراني: وضعنا بنك جديد لأهداف وأصول العدو على جدول أعمالنا

رئيس الأركان الايراني: وضعنا بنك جديد لأهداف وأصول العدو على جدول أعمالنا

صرح رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية قائلاً: إن القوات المسلحة القوية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن والأمة الإيرانية النبيلة، ومواجهة الأعداء بكل قوة وحزم دون أي قيود جغرافية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه صرح اللواء علي عبد اللهي، رئيس أركان القوات المسلحة، قائلاً: إن الأمر الحكيم والحاسم الصادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، حفظه الله، يُعدّ بمثابة التدابير القيّمة التي اتخذها سموه خلال الحرب المفروضة الثالثة، والتي مهدت الطريق لقادة وأفراد القوات المسلحة.

وأضاف اللواء عبد الله: إن القوات المسلحة تؤكد لقائدها العزيز ولأمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ستقاوم حتى الموت أي عدوان على أي مستوى وبأي شكل من الأشكال.

صرح رئيس أركان القوات المسلحة: نعلن أن القوات المسلحة الإيرانية القوية، امتثالاً لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وإمام الأمة الإسلامية، على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والأمة الإيرانية النبيلة، ومواجهة الأعداء الأمريكيين والصهاينة بقوة وحزم لا حدود جغرافية، مستخدمين أحدث المعدات والتقنيات المتطورة، وسنعزز هذه الاستعدادات يوماً بعد يوم.

وأضاف: على الأعداء الأمريكيين والصهاينة أن يعلموا أن العدوان المتجدد على الوطن والأمة الإيرانية الإسلامية سيواجههم بنهج جديد وردٍّ لا يُتصور، أشدّ وطأةً وأكثر فعالية من الحرب الثالثة المفروضة، ونحن من سيحدد نهاية هذه الحرب بنهايتكم.

وأشار اللواء عبد اللهي: إن القوات المسلحة المجيدة، بفضل الله تعالى ودعم الأمة الإيرانية النبيلة الغيورة، قد وضعت على جدول أعمالها مجموعة جديدة من أهداف العدو وأصوله في رقعة جغرافية أوسع من ذي قبل، وستواجه الأعداء بمفاجآت جديدة في ساحة المعركة.

رمز الخبر 1975141

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