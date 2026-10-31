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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٥٩ م

إيران تتوج بذهبية وزن 125 كلغ في بطولة العالم للمصارعة الحرة

إيران تتوج بذهبية وزن 125 كلغ في بطولة العالم للمصارعة الحرة

أحرز المصارع الإيراني " اميرحسين زارع" الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمصارعة الحرة، إثر تغلبه على منافسه الروسي "قربانوف" في نهائي وزن 125 كيلوغراماً.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة في أستانا بكازاخستان، التقى المصارع أمير حسين زارع في نزال التتويج مع نظيره الروسي "قربانوف" بعد ان بلغ المباراة النهائية لوزن 125 كلغ ،إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

وتمكن زارع، الذي يزخر سجله الرياضي بألقاب بطولة العالم وميداليات أولمبية ملونة (فضية وبرونزية)، من حسم النزال النهائي لصالحه متغلبًا على منافسه الروسي بنتيجة 11 مقابل صفر، ليظفر بلقب بطل العالم عن جدارة واستحقاق.

وكان المصارع الإيراني "أحمد محمد نجاد جوان"، قد احرز الميدالية الذهبية الاولى لإيران ببطولة العالم للمصارعة الحرة في أستانا بكازاخستان.

رمز الخبر 1975144

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