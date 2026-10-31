بحرية الجيش الايراني: اشتعال النيران في ناقلة نفط مخالفة شرق مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان العلاقات العامة لبحرية الجيش الايراني أعلنت في بيان لها: بعد ظهر اليوم، اشتعلت النيران في ناقلة نفط مخالفة كانت تبحر في منطقة محظورة وغير آمنة شرق مضيق هرمز، متجاهلةً التحذيرات، وذلك بعد اصطدامها بألغام بحرية.

واضاف: على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي الكاذبة، فإن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدارة مضيق هرمز ثابتة لا تتغير.

واكد الجيش الايراني انه يجب على جميع السفن، وخاصة ناقلات النفط والسفن التجارية، الامتثال التام للتحذيرات البحرية والمناطق المحظورة، والامتناع عن دخول المناطق غير الآمنة وإيقاف تشغيل أنظمة الكشف والتتبع الخاصة بها.