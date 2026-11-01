إيران تصنف القوات البحرية و الجوية البريطانية كيانين إرهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - إذ تدين السياسات والإجراءات المناهضة لإيران التي تنتهجها الحكومة البريطانية، والتي تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي (لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية وحظر الأعمال غير القانونية ضد الدول الأخرى) - تؤكد مجدداً عزم الحكومة الإيرانية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية لإيران.

وبناءً على ذلك، واستناداً إلى قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، ورداً على الأعمال العدائية التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العام الماضي - بما في ذلك المشاركة في "الحرب المفروضة" (بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) ضد إيران من خلال توفير قواعد عسكرية ومنشآت ودعم لوجستي يقع ضمن الولاية القضائية البريطانية، فضلاً عن قرار الحكومة البريطانية بإدراج "حرس الثورة الإسلامية" (IRGC) ضمن "قانون تهديدات الدولة لعام 2026" (State Threats Act 2026) بتاريخ 13 يوليو 2026 - تعلن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي:

أ) اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان (1 نوفمبر 2026)، يُصنَّف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) كـ "جماعة معادية" وفقاً للملاحظة رقم 2 من المادة 1 من "قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية"، وتُطبَّق أحكام هذا القانون على هذا الكيان البريطاني. ب) اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان (1 نوفمبر 2026)، تخضع البحرية البريطانية والقوات الجوية البريطانية لأحكام القانون المتعلق بـ "التدابير المضادة ضد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية". وبناءً عليه، يُصنَّف الكيانان المذكوران بموجب هذا القرار كمنظمتين إرهابيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير قد اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل؛ وعليه، تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية عن أي تبعات قد تترتب على ذلك.

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