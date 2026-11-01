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٠١‏/١١‏/٢٠٢٦، ٩:٣٥ ص

رسالة تهنئة من عراقجي بمناسبة اليوم الوطني للجزائر

رسالة تهنئة من عراقجي بمناسبة اليوم الوطني للجزائر

بعث وزير الخارجية برقية تهنئة إلى نظيره الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للجزائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة إلى أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، هنأ فيها حكومة وشعب الجزائر بالذكرى الثانية والسبعين لانطلاق ثورة التحرير وبمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وفي رسالته، أعرب وزير الخارجية الإيراني -إلى جانب تمنياته بالازدهار والرخاء لحكومة وشعب الجزائر العظيم- عن أمله في أن تشهد العلاقات بين إيران والجزائر تعزيزاً للجهود المشتركة، من خلال تبني نهج نشط وبنّاء يدعم المبادئ الساعية لتحقيق العدالة.

كما عبّر عراقجي عن تطلعه إلى الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1975150
جواد ماستری فراهانی

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