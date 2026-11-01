تغطية إعلامية دولية واسعة للقاء قائد الثورة مع كبار القادة العسكريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أكد خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية، وتحديث بنك الأهداف، والرد الفوري والمؤثر على أي تهديدات يطلقها العدو.

واعتبر قائد الثورة أن «الجاهزية القتالية الذكية لمواجهة الأعداء بقوة» تمثل أحد متطلبات «الردع الأقصى»، مشدداً على أن أي تهديد، مهما كان مستواه أو نوعه، يجب أن يواجه برد فوري وفعال ومن دون قيود جغرافية.

وقد حظيت تصريحات قائد الثورة خلال هذا اللقاء باهتمام واسع من وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت مضامينها وأبرز الرسائل العسكرية والسياسية الواردة فيها.

وكالة رويترز

تناولت وكالة رويترز اللقاء تحت عنوان «خامنئي يأمر بالرد الفوري على أي تهديد من دون قيود جغرافية»، وركزت على تأكيد قائد الثورة ضرورة الرد السريع على التهديدات، وأن تحدد إيران توقيت وشروط إنهاء أي مواجهة، إلى جانب تحديث قائمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)

بدورها، نشرت الوكالة تقريراً بشأن تحذيرات قائد الثورة للولايات المتحدة وإسرائيل، مسلطة الضوء على توجيهاته بالرد على أي هجوم من دون قيود جغرافية.

صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية

وأبرزت الصحيفة الصينية تصريحات قائد الثورة تحت عنوان «الزعيم الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من الحرب»، مشيرة إلى أن اللقاء يمثل أول اجتماع له مع كبار القادة العسكريين.

شبكة الجزيرة

وتناولت الشبكة توجيهات قائد الثورة بشأن الرد الفوري ومن دون قيود جغرافية على التهديدات، كما سلطت الضوء على أوامره بتحديث بنك الأهداف، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع جاهزية القوات المسلحة في مياه المنطقة، والتأكيد على وحدة جبهة المقاومة.

صحيفة القدس العربي

ونشرت الصحيفة تفاصيل اللقاء نقلاً عن مكتب قائد الثورة، متطرقة إلى التوجيهات المتعلقة بالجاهزية الدفاعية، وتعزيز البنية التحتية الاستخباراتية، وتحديث قائمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

قناة العربي

وركزت القناة على توجيهات قائد الثورة بشأن الرد الفوري والفعال على أي مستوى أو نوع من التهديدات، وتحديث بنك الأهداف ليشمل جميع أصول العدو الأمريكي الصهيوني.

صحيفة عمان ديلي

وسلطت الصحيفة الضوء، إلى جانب توجيهات قائد الثورة بالرد من دون قيود جغرافية، على محاور أخرى شملت تعزيز القدرات الدفاعية المحلية، وتطوير الاستخبارات العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية، ودعم الأوضاع المعيشية للقوات المسلحة، والتأكيد على وحدة جبهة المقاومة.

موقع 964 العراقي

كما تناول الموقع توجيهات قائد الثورة بشأن الرد الفوري على التهديدات، وتحديد شروط إنهاء أي مواجهة، وتحديث بنك الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

موقع عين ليبيا

ونشر الموقع تقريراً مفصلاً تناول فيه، إلى جانب توجيهات تحديث بنك الأهداف، تعزيز الاستخبارات العسكرية، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية، ورفع الروح القتالية للقوات، ودور الدعم الشعبي في تعزيز الردع.

موقع جورنال 24 المغربي

وأشار الموقع، استناداً إلى البيان المنشور على الحساب الرسمي لقائد الثورة، إلى توجيهاته بالرد الفوري ومن دون قيود جغرافية على أي تهديد، وتحديث قائمة الأهداف العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

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