عضو في مجلس خبراء القيادة يدعو إلى مطالبة شعبية بمراجعة عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله محسن أراكي قال: «إن أحد المطالب المهمة التي ينبغي طرحها اليوم في هذه التجمعات وفي جميع أنحاء البلاد، هو مطالبة المسؤولين بإعادة النظر في استمرار عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكبدت خلال السنوات الماضية أضراراً وضربات كثيرة بسبب عضويتها في هذه المعاهدة ومواصلتها الالتزام بها، من دون أن تحقق أي فوائد تتناسب مع هذه العضوية.

وشدد أراكي على ضرورة أن يعيد المسؤولون النظر في استمرار مشاركة البلاد في هذه المعاهدة، في ضوء التجارب التي اكتسبتها إيران خلال السنوات الماضية.

انتهى/