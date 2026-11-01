بزشكيان يهنئ الجزائر بمناسبة عيدها الوطني

وأفادت وکالة مهر للأنباء، فقد بعث مسعود بزشكيان رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه فيها بهذه المناسبة. وجاء في الرسالة: "إنني على ثقة بأننا سنشهد، بفضل حكمتكم وتفانيكم - ومن خلال تبني نهجٍ فاعلٍ وبنّاءٍ يدعم تطلعات السعي نحو العدالة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة - تعزيزاً وتوسعاً أكبر في العلاقات والتعاون، بما يخدم مصالح الشعبين الكبيرين، الإيراني والجزائري".

كما أعرب الرئيس الایرانی في رسالته عن تمنياته للرئيس الجزائري بموفور الصحة والنجاح، وللشعب الجزائري المسلم بدوام الازدهار والرخاء.

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