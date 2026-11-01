قطر إصابة سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال بأجسام مجهولة في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال أعلنت أن السفينة «المعيدة»، المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال، تعرضت مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، أثناء عبورها الخليج الفارسي، لاصطدام بأجسام مجهولة.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من أفراد طاقم السفينة، كما لم تترتب عليه أضرار بيئية.

وأوضحت أن السفينة في وضع آمن وما زالت تحتفظ بقدرتها التشغيلية، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار المحتملة الناجمة عن الحادث لا يزال مستمراً.

وأكدت الشركة أنها على تواصل مباشر مع طاقم السفينة والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، وتتابع تطورات الحادث عن كثب.

وشهدت الأيام الأخيرة من أكتوبر 2026 تقارير عن وقوع حوادث أمنية عدة استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، حيث تعرضت بعض السفن لاصطدام بأجسام مجهولة أو مقذوفات، دون أن تتضح تفاصيل جميع هذه الحوادث أو هوية الجهات المسؤولة عنها.

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