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٠١‏/١١‏/٢٠٢٦، ٢:٣٦ م

المتحدث باسم الجيش الإيراني:

مستعدون للرد على أمريكا حتى خارج غرب آسيا وتحديد موعد انتهاء أي حرب مقبلة

مستعدون للرد على أمريكا حتى خارج غرب آسيا وتحديد موعد انتهاء أي حرب مقبلة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد للرد على الولايات المتحدة حتى خارج منطقة غرب آسيا، مشدداً على أن تحديد موعد انتهاء أي حرب محتملة في المستقبل سيكون بيد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد أمير أكرمي نيا قال إن أي اعتداء أمريكي جديد سيواجه برد فوري وقاسٍ وأوسع نطاقاً من الردود السابقة.

وأضاف أنه في حال انطلاق مغامرة جديدة، فإن المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأمريكية في أي مكان يمكن الوصول إليه قد تكون أهدافاً للرد الإيراني.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن العدو يجب ألا يتصور أن نطاق رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيظل بالضرورة محصوراً في النطاق الجغرافي للمواجهات السابقة.

وأشار إلى أن الحرب المحتملة المقبلة قد تكون أطول بكثير من الحرب الماضية، وأن الرئيس الأمريكي لن يكون قادراً على تحديد موعد انتهائها أو شروط ذلك.

وأكد أن الشعب الأمريكي وحلفاء بلاده الأوروبيين ينبغي أن يدركوا أيضاً أن زمام المبادرة الإيرانية سيكون له دور أساسي في تحديد مصير مثل هذه المواجهة.

انتهى/

رمز الخبر 1975160
محمدرضا غفاری

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