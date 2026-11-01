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٠١‏/١١‏/٢٠٢٦، ٢:٤٨ م

قائد البحرية الايرانية: القوات المسلحة جاهزه لمواجهة التهديدات المعقدة

قائد البحرية الايرانية: القوات المسلحة جاهزه لمواجهة التهديدات المعقدة

صرح قائد القوات البحرية في الجيش الايراني بأن القوات المسلحة تعمل على تعزيز معارفها وجاهزيتها بشكل أكبر لمواجهة التهديدات المعقدة والحروب الهجينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش -خلال كلمة ألقاها في دورة "التعريف بالحرب" بجامعة "الشهيد ستاري"- إلى أن المهمة البحرية للأسطول السادس والثمانين كانت ثمرة أشهر من التخطيط والجهود المتخصصة التي بذلها كوادر القوات البحرية. وأوضح أن المهمة أُنجزت بنجاح رغم الظروف المحيطية الصعبة، مما حفر اسم إيران في التاريخ البحري للبلاد.

وفي معرض إشادته بكفاءة كوادر القوات البحرية والتزامهم، وصف الأدميرال إيراني زيارات الأسطول السادس والثمانين لموانئ في دول مختلفة بأنها كانت فرصةً لإبراز الثقافة والهوية الإيرانية-الإسلامية. وأكد قائلاً: "إن السلوك المهني للأفراد وتمسكهم بالقيم الدينية والأخلاقية قد أظهرا هيبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما شدد قائد القوات البحرية على أهمية الثقة بالنفس والإيمان والأمل في مواجهة التهديدات، مؤكداً أن "قوة الإرادة والمثابرة -مقترنةً بالإيمان والأمل- تُعد ركائز أساسية للنجاح".

وأضاف أن القوات المسلحة، من خلال الاستفادة من هذه المقومات، تواصل تعزيز معارفها وجاهزيتها لمجابهة التهديدات المعقدة والحروب الهجينة.

/انتهى/

رمز الخبر 1975162
جواد ماستری فراهانی

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