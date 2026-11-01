يائير غولان يحذّر من حرب جديدة مع إيران: نتنياهو لا يملك الثقة لقيادتها

أفادت وكالة مهر للأنباء حذّر نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، يوم الأحد، من تزايد خطر اندلاع حرب جديدة مع إيران، معتبراً أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يملك الثقة الشعبية اللازمة لقيادة "إسرائيل" في مواجهة من هذا النوع.

وكتب غولان عبر منصة "إكس": "لا يملك نتنياهو ثقة الجمهور لقيادة حرب كهذه، ولا يملك السلطة الأخلاقية أو حتى الكفاءة الأساسية للقيام بذلك"، داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

واتهم غولان نتنياهو بالفشل في حسم المواجهة مع إيران، قائلاً: "لقد وصلنا إلى مرحلة نجد فيها أنفسنا نخوض مواجهات مع إيران مراراً وتكراراً، وهذا دليل على مدى فشل نتنياهو الذريع".

وأضاف: "نحن، غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأنا، نعرف المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية معرفة تامة، ونمتلك الخبرة والدراية والفهم العميق لآليات عملها، ونحن ملتزمون بالعمل معاً لحماية إسرائيل".

كما انتقد غولان استمرار نتنياهو وحلفائه السياسيين في مواقع حكومية حساسة، قائلاً: "في الوقت الراهن، لا يزال نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يشغلون مواقع السلطة، وهو أمر يضع إسرائيل في خطر، لذا يجب أن ينتهي هذا الوضع".

ويأتي ذلك في ظل نوايا ومحاولات إسرائيلية لجرّ الولايات المتحدة إلى عدوان جديد على إيران، في محاولة لهروب نتنياهو من نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والبحث عن إنجاز يقدّمه أمام الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، قال مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّه "يُنصح بالتعامل بحذر مع ما سيحدث في الأيام المقبلة، ولا سيما تصريحات القادة. فالذين أكدوا بشدة أن البرنامج النووي الإيراني دُمّر وأن التهديد أُزيل لأجيال، سيحاولون الآن إقناع الجميع بضرورة محاربته مجدداً".