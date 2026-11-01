استمرار إغلاق منفذ الشيب مع إيران يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويرفع الأسعار في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسين المرياني، عضو مجلس محافظة ميسان، أقرّ بالخسائر الاقتصادية الكبيرة وارتفاع الأسعار نتيجة استمرار إغلاق منفذ الشيب (جذابة) الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح المرياني أن استمرار إغلاق هذا المنفذ الحدودي ألحق أضراراً اقتصادية واسعة بمحافظة ميسان والمحافظات المجاورة لها.

وأكد أن أهالي محافظة ميسان يرفضون استمرار إغلاق هذا المنفذ الحيوي والمهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن استمرار إغلاقه لفترة طويلة ستكون له تداعيات اقتصادية على مستوى المحافظة ومحافظات عراقية أخرى.

وقال إن أهالي ميسان لا يستطيعون تحمّل تبعات أخطاء الحكومات الاتحادية ودفع ثمنها، مضيفاً: ما ذنب المواطنين حتى يشهدوا ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية بسبب أخطاء الحكومات؟

وأشار المرياني إلى أن أبناء المحافظة ما زالوا يطالبون بصوت عالٍ بإعادة فتح المنفذ التجاري الحيوي مع إيران بشكل فوري، من أجل تنشيط اقتصاد المحافظة وضمان عدم ارتفاع الأسعار.

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