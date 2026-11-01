عراقجي: المشاورات مع الوسيط القطري مستمرة ولم نصل بعد إلى نتيجة نهائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به "عراقجي"، على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أشار إلى سفر وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قطر، قائلا: إن هذه الزيارة جرت على مستوى نائب وزير الخارجية، وكان هدفها مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين الذين كانوا حاضرين في طهران أيضاً خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أنه لم يكن هناك أساساً في هذه الزيارة أي تصميم على التفاوض مع الطرف الأمريكي، واضاف: في الوقت الحاضر، تستمر المشاورات بشأن خطة اليومين مع وسطاء المفاوضات وهي جارية، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية، ويعتمد الوصول إلى النتيجة على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر إلى أسئلتنا.

وذكّر عراقجي: نحن نبذل جهدنا في هذا المسار، ونأمل أن يكون هناك تعقل لدى الطرف الآخر كي يفضّل الدبلوماسية على المسارات الأخرى.

وفي معرض تأكيده على جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكافة السيناريوهات، اشار الى ان التوجيهات الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الموجهة إلى كبار القادة العسكريين أظهرت بوضوح إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مضيفا ان قواتنا المسلحة لديها مهمة محددة تماماً، وقد باتت أقوى من قبل بكثير بالاستفادة من تجارب الحربين الماضيتين.

وختم وزير الخارجية الايراني مؤكدا على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت مستعدة في الوقت نفسه للدفاع والدبلوماسية، وإن اختيار الأمريكيين لأي مسار يعتمد على تعقلهم.