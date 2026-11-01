وأفادت وكالة مهر للأنباء، أُقيمت بطولة العالم للمصارعة الحرة في مدينة أستانا بكازاخستان، خلال الفترة من 29 تشرين الاول/ اكتوبر الى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وأنهى المنتخب الإيراني منافساتها في المركز الثالث، برصيد 133 نقطة، بعد احرازه ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

وأحرز أحمد محمد نجاد جوان ذهبية وزن 61 كيلوغراما، وأمير حسين زارع ذهبية وزن 125 كيلوغراما، فيما نال محمد نخودي فضية وزن 79 كيلوغراما.

كما نال رحمان عموزاد في وزن 65 كيلوغراما، وأمير محمد يزداني في وزن 74 كيلوغراما، وحسن يزداني في وزن 97 كيلوغراما الميداليات البرونزية.

وجاء الترتيب النهائي للمنتخبات العشرة الأولى في البطولة على النحو الآتي:

1- الولايات المتحدة 194 نقطة

2- روسيا 185 نقطة

3- إيران 133 نقطة

4- أذربيجان 88 نقطة

5- اليابان 47 نقطة

6- قيرغيزستان 43 نقطة

7- كازاخستان 40 نقطة

8- جورجيا 36 نقطة

9- منغوليا 35 نقطة

10- كوريا الشمالية 30 نقطة