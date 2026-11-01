وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "موالي زادة" لفت خلال هذا اللقاء إلى موضوع توأمة بين محافظة خوزستان ومقاطعة روسية؛ مبينا أن اللقاء تناول مقترح إقامة توأمة بين خوزستان وإحدى المقاطعات الروسية التي تربطها بها أواصر ثقافية أوثق، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بنقل البضائع.

وأضاف محافظ خوزستان في معرض حديثه عن التعاون التكنولوجي والطاقة، أن الاجتماع بحث أيضا سبل الإفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء وتركيب الألواح الكهروضوئية، إلى جانب التعاون في مجالي الطاقة والصناعات التحويلية.

وأشار إلى تجارب التعاون السابقة مع روسيا؛ قائلا: إن وفدا من خوزستان كان قد زار روسيا في وقت سابق برعاية غرفة التجارة، وأكد أن معرفة الجانب الروسي بإمكانات المحافظة توفر أرضية مناسبة لإقامة تعاون بنّاء وفاعل بين الجانبين.

من جانبه، أشار رئيس المجلس التجاري والاقتصادي الإيراني الروسي، إلى الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها خوزستان؛ قائلا: إن المحافظة، بفضل بنيتها التحتية الواسعة في القطاعين الصناعي والزراعي، يمكن أن تؤدي دور بوابة لتطوير التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا.

وشدد "صفروف" على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض توسيع العلاقات التجارية بين البلدين؛ مضيفا أنه للاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، ينبغي تزويد النشطاء الاقتصاديين بمعلومات أكثر دقة عن قدرات الجانبين، وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل التبادل التجاري.